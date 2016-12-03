Alınan bilgiye göre olay Perşembe akşamı Saray’ın Ayaspaşa Mahallesinde meydana geldi. İzinli ve sivil kıyafetli olduğu öğrenilen Saray İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Semih Yıldırım gece yolda yürürken daha önceden suç tahkikatı sırasında kamera kayıtlarından gördüğü ve benzettiği iki genci yoldan geçerken durdurarak kimlik sordu ve durumu hemen görevli asayiş ekiplerine bildirdi. Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Y.K (14) ve C. T. (15) emniyetteki sorgularında 5 ayrı motosiklet hırsızlığına karıştıklarını, çaldıkları motosikletleri tanınmasın diye boyayıp gezdiklerini itiraf ettiler.

İzinli Polis Memuru Yıldırım’ın dikkati sayesinde yakaladığı Y.K (14) ve C. T. (15) adlı iki zanlı emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanmak şartıyla salıverilirken 5 ayrı faili meçhul motosiklet hırsızlığı da aydınlanmış oldu.