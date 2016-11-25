Olay, Yeşilyurt Mahallesi Fatih Caddesi’nde 23 Kasım Çarşamba günü gece saatlerinde gerçekleşti. Metin Demirkan 50 ED 482 plakalı motosikleti gece evlerinin bulunduğu apartmanın önüne park etti. Sabah motosikletini park ettiği yerde bulamayan Metin Demirkan, apartman çevresine baktı ancak bulamadı. Güvenlik kameralarını izleyince motosikletinin çalındığını anlayarak polise haber verdi. Güvenlik kameralarını izleyerek hırsızın kimliğini belirmeye çalışan polis, motosikleti çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.