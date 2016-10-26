Edinilen bilgiye göre, bir hırsızlık zanlısı Mersin-Antalya D-400 Karayolunun güneyinde bulunan Erdemli Şehir Stadı çevresinde gözüne kestirdiği motosikleti çaldı. Yaklaşık 2 kilometre kuzey doğu istikametine doğru ilerleyen zanlı istediği hızı yapmayan motosikleti beğenmeyerek başka bir motosiklet arayışına girdi. Çaldığı motosikleti ilçe merkezindeki bir sitenin giriş kapısına park eden şahıs, bahçedeki motosikletlerin içinden motor gücü yüksek olan başka bir motosikleti çalarak uzaklaştı.

"Hız yapamadığı için motosikletimi bırakmış"

Hız yapmadığı için bina girişine bırakılan motosikletin sahibi Servet Dölek, motosikletine kavuştuğunu ancak hala çalıştıramadığını belirterek, "O gün saat 20.00 civarında bizim motosikleti alan hırsız, muhtemelen 2 kilometre hız denemesi yapıyor. Motosikletim orijinal olduğu için, modifiyeli olmadığı için hız yapamadığı için binanın girişine bırakıyor. Diğer arkadaşın 250'lik motorunu çalıp kayıplara karışıyor. Tabi ben o gece motosikletimi bulduğum için seviniyorum ama ne yaptıysa motosikletim hala çalışmıyor. Diğer arkadaş bayağı üzüntü duyuyor, morali bozuk. Motosikleti bulunsa, hırsızlar bulunsa iyi olur. Bölgede ilk değil hırsızlık olayları oluyor" şeklinde konuştu.

Yaşananlar güvenlik kamerasında

Hırsızlık anı ise bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde istediği hızı yapmayan motosikletle sokakta yavaş yavaş dolaşan zanlı çalacağı başka bir motosiklet arıyor.

Zanlı, önünden geçtiği bir sitenin bahçesinde park halindeki onlarca motosikleti fark ediyor. Bunun üzerine bindiği motosikleti sitenin girişinde bulunan kulübenin yanına park ediyor. Ardından içeriye giren hırsız, bir süre sitenin merdivenlerinde bekledikten sonra motor gücü yüksek olan motosiklete yöneliyor. Cebinden çıkardığı çakıyla düz kontak yaptığı motosiklete binen zanlı, site bahçesinden ayrılıyor.

Görüntüleri izleyince şoke olan site sakinleri durumu polise bildirdi. Polisin zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışma ise sürüyor.