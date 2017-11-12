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Motosiklet hırsızlığı kamerada!

Çekmeköy’de bir vatandaş 5 bin TL’ye aldığı ve ilk taksitini ödediği motosiklete binemeden, motosikleti hırsızlar çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Motosiklet hırsızlığı kamerada!

12 Kasım 2017 09:08
Motosiklet hırsızlığı kamerada! - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde gece 03.30 sıralarında Çekmeköy Hamidiye Mahallesi Emirhan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Emir isimli bir vatandaş 5 bin TL değerinde bir motosikleti ilk taksitini ödeyerek satın aldı. Motosikleti aldıktan sonra plakasını çıkartmayan Ali Emir, motosikleti emniyet müdürlüğünün yakınında bulunan sitedeki evinin önüne koydu. Gece site içerisinde gezerek keşif yapan hırsızlar, Emir’in yeni aldığı motosikleti rahat tavırlarla çalarak olay yerinden hızlıca uzaklaşıp kayıplara karıştı. Ertesi sabah plaka çıkartmak için motosikletinin yanına giden Emir, motosikleti yerinde göremeyince şok yaşadı. Bir süre çevrede motosikleti arayan Emir, polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Emniyet müdürlüğüne yakın bir sitede yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtirken, yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızlar ilk önce keşif yapıyorlar. Ardından motosikletin alarmı var mı diye kontrol ediyorlar. Daha sonra motosikletin emniyet kilidini kırıp motosikleti çalıyorlar.

“Bunlardaki cesarete hayret ediyorum”

Motosikletinin nasıl çalındığını anlatan Ali Emir, "Dün gece saat 3.30 sıralarında hırsızlar sitenin önündeki giriş kapısını yoklayıp, içeriye girip motosikletin yanında keşif yapıyorlar. Diğer motosikletleri kontrol ediyorlar, daha sonra bu motosikletin alarmı var mı diye bakıyor. Bir tek emniyet kilidi vardı, onu kırıp ve düz kont yapıp götürüyorlar. Toplam 3 kişi motosikleti alıp götürüyor. Motosikleti daha yeni aldım, tam 1 ay oldu. Evraklarını kasasına koydum, ertesi gün plakasını çıkartmaya götürecektim. Sabah çıktım baktım ki motosiklet yok. Yakınımızda emniyet müdürlüğü olmasına rağmen yani gelip motosikleti alıp götürebiliyorlar. Hayret edilebilecek bir durum. 3 kişiler 2 tane de çocuk var yanlarında usta-çırak işine dönmüş. Ben bunlardaki cesarete hayret ediyorum" dedi. 

Cenk İşver

Etiketler: İstanbul, kaza, motosiklet

 

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