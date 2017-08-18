Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Bekirli köyünden Biga istikametine gitmekte olan 18 yaşındaki Ö. F. D. yönetimindeki plakasız motosiklet, önünde gitmekte olan S. D. yönetimindeki 17 LA 207 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle asfalta fırlayan kask takmadıkları belirlenen motosiklet sürücüsü Ö. F. D., arkasında bulunan S.K. (16)ve E. T. (16) yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Biga Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ö.F.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Toprak Akkaya