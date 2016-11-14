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Motosiklet sürücüsü ölüme meydan okudu

İstanbul’da motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan ve ölüme meydan okuyan adam, görenleri hayrete düşürdü.

Motosiklet sürücüsü ölüme meydan okudu

14 Kasım 2016 10:33
Motosiklet sürücüsü ölüme meydan okudu - Tıkla İzle

İstanbul Halkalı-İkitelli yolunda ölümü göze alarak motosikletin üzerine yatarak ilerleyen bir sürücü, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuğunu bir müddet devam ettiren motosiklet sürücüsünü gören bir araç sürücüsü de o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ilerleyen sürücünün hem trafikte ilerleyen araçları hem de kendini tehlikeye atması pes dedirtti. Ölümle adeta dans eden motosiklet sürücüsü, bir süre yatarak devam ettiği yolculuğunun ardından motosikletin üzerinden kalkarak yoluna devam etti.
 


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