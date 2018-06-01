Motosiklet sürücüsüne bıçaklı saldırı kamerada

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü akşam saatlerinde Şişli Akar Caddesi Bomonti-Dolmabahçe Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmek üzere cadde üzerinde seyir eden motosikletli, tünele gireceği esnada önünde seyreden ve sinyal vermeden sağ şeride geçen otomobile çarptı. Çarpma sonucu ölümden dönen motosikletli kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası olayın şokuyla motosikletinden inen sürücü kendine gelmeye çalıştı. O esnada otomobil sürücüsünün aracına baktığını ve kendisiyle ilgilenmediğini gören motosikletli duruma tepki gösterdi. Otomobil sürücüsünün elleri cebinde yanında gelmesi üzerine sinirlenen motosikletli, küfürle karşılık verdi.

Motosikletliye bıçakla saldırıp darp etti

Bunun üzerine aracına giden sürücü, bıçak alıp motosikletlinin yanına geldi. Motosikletliye küfürler yağdırarak elindeki bıçağı savuran sürücü, dehşet dolu anlar yaşattı. Sürücünün elinde bıçak olması nedeniyle hiçbir şey yapamayan motosikletli, onu konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Çılgına dönen otomobil sürücüsü ise küfür etmeye devam ederek bir süre sonra motosikletliye vurmaya başladı. Kasktan aldığı darbelerler kamerası kırılan motosikletli, sürücülerin araya girmesiyle kurtuldu. Öfkeli sürücü ise diğer vatandaşların tarafından uzaklaştırıldı. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Doğan Can Cesur