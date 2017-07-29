Motosiklet tutkunları nefes kestiler!

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde 29-30 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2017 3. Yarışı, 2. Azdavay Uluslararası Motosiklet ve Doğa Sporları Festivali bünyesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonasına Kastamonu Valiliği ve Azdavay Belediyesi de destek veriyor. 2. Azdavay Uluslararası Motosiklet ve Doğa Sporları Festivali bünyesinde gerçekleştirilen olan yarışlar, Azdavay’ın Suğla Yaylasında ekstrem parkurunda yapıldı. Ülke genelinde birçok sporcunun katıldığı yarışlarda, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın 3. ayak yarışlarına yaklaşık 55 sporcu katıldı. Birbirinden zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele eden sporcular, dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken zamanı karşı da yarıştı. Bazen kazalarında yaşandığı Türkiye Süper Enduro Yarışlarında, zorlu parkurlarda sporcular ilerlemekte güçlük çekti.

Yarışların son ayağı olan final müsabakasında dereceye giren yarışmacılar için ödül töreni düzenlenecek. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın 3. ayak yarışlarında yarışmacılar, Süper Enduro GP ve Enduro Gençler (EG), Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH) ve Enduro Veteran (EV) sınıflarında kıyasıya mücadele verdi.

Ayrıca Türkiye Süper Enduro Şampiyonasında geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar adına da, motosikletçiler tarafından yarış düzenlendi. Yarışlarda dereceye giden motosikletçilere ödüllerini Vali Yaşar Karadeniz verdi.

"BURASI BELKİ DE BİR 5 YIL İÇERİSİNDE TÜRKİYE’NİN KONUŞULAN BİR YAYLASI OLACAK"

Ödül töreninde konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Bu yöre doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle aslında uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kadar önderlik etmiş, yönetmiş belli bir birikime sahip bir yöremizdir. Belki de bunun meyvelerini toplamanın zamanı geldi diye düşünülmüş olacak ki Azdavay Belediyesi tarafından böyle bir organizasyona imza atıldı. Burası belki de bir 5 yıl içerisinde Türkiye’nin konuşulan bir yaylası olacak, bilinen bir yaylası olacak. Özellikle bu bölgenin A tipi mesire alanı ilan edilerek koruma kullanma dengesi içerisinde projelendirilerek ve buradaki doğal dokuyu koruyacak şekilde bir yapılanma ile turizm hizmetine sunulması halinde burası Küre Dağları Milli Parkına gidenlerin ve bu bölgeyi gezenlerin konuklama ve diğer sportif etkinliklerine katılma ve rekreasyon alanı olacaktır. Bugün burada yapılan bu yarışlar, bu hedefe giden önemli bir basamaktır. Bu yüzden önemsiyoruz” dedi.

Türkiye Süper Enduro Yarışlarına katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ise, görsel olarak zengin bir festival yapıldığını belirterek, Azdavay’ın önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi. Ceylan, Türkiye Süper Enduro yarışlarının 3. ayağının ilçede yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, Kastamonu’nun doğal güzellikleriyle ön plana çıktığına işaret etti. Ceylan, "Kastamonu, tarih ve kültür kenti ama aynı zamanda doğal güzellikleriyle doğa turizmi açısından merkez haline gelmeye başladı. Koruma kullanma dengesini iyi tutarak doğal güzelliklerin turizme açılmasını bakanlık olarak destekliyoruz" diye konuştu.

Vedat Yunus İkizoğlu