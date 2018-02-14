Motosikletini taksiyle taşıdı

Fatih Vatan Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında yaşanan olay, kameralara yansıdı. Evine gitmek üzere taksiye binen bir vatandaş, kendisiyle birlikte bu kez motosikletini de bagaja koydu. Motosikletin sığmaması nedeniyle bir kısmı dışarıda kalınca ilginç bir görüntü oluştu.

Motosikleti “düşmesin” diye eliyle tuttu

Sürücülerin gözleri önünden araçların arasından geçerek seyir eden taksi, ardından gözden kayboldu. Seyir esnasında arka koltuktaki vatandaşın motosikleti tutması dikkat çekti.

Doğan Can Cesur

