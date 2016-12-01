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Motosikletiyle 40 koli makarnayı böyle taşıdı

Gaziantep'te motosikleti üzerinde 40 koli makarna taşıyan Suriyeli genç görenleri hayrete düşürdü.

Motosikletiyle 40 koli makarnayı böyle taşıdı

01 Aralık 2016 11:40
Motosikletiyle 40 koli makarnayı böyle taşıdı - Tıkla İzle

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi, Bekirbey Mahallesi, Tüfekçi Yusuf Bulvarında motosikletiyle ilerlemeye çalışan Suriyeli genç görenleri adeta şaşkına çevirdi. Yağmurlu ve soğuk havaya aldırış etmeyen genç motosikletine yüklediği 40 koli makarna ile trafikte ilerlemeyi sürdürdü. Zaman zaman ayakları ile denge sağlamaya çalışan genç Suriyeli motosiklet sürücü, gelen geçen araçlara aldırış etmeden yoluna devam etti. Ana caddede zorda olsa ilerlemeyi başaran motosikletli genç, yoldan geçen yaya ve araçların şaşkın bakışları arasında gözlerden kayboldu.

MEHMET BULUT-ORHAN ERKILIÇ 

Etiketler: Gaziantep, motosiklet 40 koli taşıma


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