Gaziantep'in Şahinbey ilçesi, Bekirbey Mahallesi, Tüfekçi Yusuf Bulvarında motosikletiyle ilerlemeye çalışan Suriyeli genç görenleri adeta şaşkına çevirdi. Yağmurlu ve soğuk havaya aldırış etmeyen genç motosikletine yüklediği 40 koli makarna ile trafikte ilerlemeyi sürdürdü. Zaman zaman ayakları ile denge sağlamaya çalışan genç Suriyeli motosiklet sürücü, gelen geçen araçlara aldırış etmeden yoluna devam etti. Ana caddede zorda olsa ilerlemeyi başaran motosikletli genç, yoldan geçen yaya ve araçların şaşkın bakışları arasında gözlerden kayboldu.

MEHMET BULUT-ORHAN ERKILIÇ