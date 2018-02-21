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Motosikletle cezaevi aracı çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevi aracıyla motosikletin çarpışması sonucu, 1 kişi yaralandı.

Motosikletle cezaevi aracı çarpıştı: 1 yaralı

21 Şubat 2018 18:19

Kaza, 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 07 HHF 86 plakalı Alanya L Tipi Cezaevi aracı ile Abdullah Ercan'ın (40) kullandığı 07 HHV 93 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan Ercan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Ercan'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. 

Erdal Anak

Etiketler: antalya, kaza

 

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