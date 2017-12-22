MTV 1.ilk taksit ve 2.ikinci taksit ödeme tarihleri 2018 MTV zam oranı hesaplama tablosu

Milyonlarca araç sahibi vatandaş torba yasa 'Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın” TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ile beraber yürürlüğe giren Motorlu Taşıt Vergisi oranları ile ilgili internet üzerinden arama sorgusu yapmaya devam ediyor. 2018 ylında MTV oranlarına zam gelmesi sonrasında vatandaşlar internet üzerinden mtv ile ilgili ilk taksit ve ikinci ne zaman ödenecek ? 2018 mtv zam oranı ve hesaplama tablosu, mtv ödemesi nasıl yapılır ? gibi aramlalar yapıyor. İşte tüm bu soruların yanıtlarını bu haberimizde bulabileceksiniz.

2018 YILI MTV TABLOSU

1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;

1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;

2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

MTV İLK TAKSİT VE İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN ?

MTV ödemesi 2018 yılında Ocak ve Temmuz aylarında ödenecek.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR ?

MTV ödemesi yapmak için bir kaç seçenek mevcut

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabilir

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.