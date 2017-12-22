MTV 2018 borç sorgulama,ödeme,hesaplama, gib mtv ödeme 2018

2018 MTV Motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri, kolayca yapılabiliyor. Aracınızın cinsi, motor hacmi ve yaş bilgileri sayesinde 2018 MTV hesaplama yaparak ödemeniz gereken MTV tutarını kısa sürede öğrenebilirsiniz. Aracınızın motorlu taşıtlar vergisini ödemediğiniz takdirde ise, gecikmenin yaşandığı her ay için %1.4 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilirsiniz.Bu haberimizde 2018 yılı mtv borç sorgulamarınızı yapabilir ve gib üzerinden mtv ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

2018 YILI MTV TABLOSU VE ZAM ORANLARI

2018 yılı Motorlu Taşıtlar vergileri Meclis'ten geçen tasarıyla kesinleşti. 2018 yılı MTV araç vergileri 1300 motora kadar olanlar için yüzde 15 zamlanırken üstündeki araçlarda ise yüzde 25 zam gördü. Tasarıyla otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklendi. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı ise 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.

Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için, fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira; 1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira; 2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

2018 MTV Ödemeleri Nereye ve Nasıl Yapılır?

Motorlu Taşıt Vergisi 2018 sorgulama ve ödeme işlemi için şu adımları izlemelisiniz; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın online ödeme bölümüne giriş yaptıktan sonra plaka, TC. Kimlik No. ve aracınızın tescil tarihinin bilgilerini ilgili alanlara doldurarak ödemeniz gereken toplam tutarı görebilir daha sonrasında ise kredi kartı bilgilerinizle birlikte ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. MTV ödeme sayfasında ayrıca geçmiş yıllarda yapmış olduğunuz tüm ödemelerin dökümlerine de ulaşabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapacağınız ödemelerinizi saat 02:00 – 22:00 arasında yapmalısınız. 2018 Araç vergi sorgulama işlemlerinizde GİB ile anlaşmalı olan banka ve kredi kartlarının MTV ödemelerine özel kampanyalar yaptıklarını daha önce dile getirmiştik. Bankalar bu dönemde gerek taksit kampanyaları ile gerekse de ürün veya hizmet kampanyaları ile MTV ödemesi yapacaklar için oldukça avantajlı teklifler sunuyorlar.

2018 MTV Hesaplama Nasıl Yapılır?

2018 Motorlu taşıtlar vergisi hesaplama yönteminde araç yaşı, motor hacmi ve ve araç cinsi gibi faktörlerin belirleyici olduğuna daha önce dikkat çekmiştik. Ödemeniz gereken MTV tutarını kendiniz hesaplayabileceğiniz gibi, bu haberimiz altında bulunan linklerden de yararlanabilirsiniz.

MTV ödemelerinde engelli vatandaşlarımız içinse birtakım muafiyetler söz konusudur. Aracını engelli vatandaşlara sunulan ÖTV indirimi ile alan, bunu aracına işleten ve %90’ın üzerinde engelli olan araç sahipleri MTV ödemelerinden muaf tutulmaktadırlar. Engel oranı %90’ın altında olan araç sahipleri ise araçlarında kendilerine özel kullanma düzeneğinin belgesi, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden doktor raporu ve gerekli diğer belgeleri hazırlayarak bulundukları şehirdeki Nakil Vasıtaları Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilir ve böylelikle MTV ödemelerinden muaf olabilirler. Konu ile ilgili daha detaylı bilgilere GİB çağrı merkezi aracılığıyla ulaşılabilir.

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2018 GİB MTV ÖDEME İŞLEMERİ İÇN TIKLAYIN