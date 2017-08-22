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Muay Thai Genç Kızlar Dünya Şampiyonu Samandağ’dan

Hatay’da yaşayan Muay Thai sporcusu İrem Çapar, 3-11 Ağustos tarihleri arasında Tayland'ta düzenlenen Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonasında 57 kiloda Genç Kızlar Dünya Şampiyonu oldu.

Muay Thai Genç Kızlar Dünya Şampiyonu Samandağdan

22 Ağustos 2017 14:17

Genç sporcu başarısını paylaşmak için Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’i makamında ziyaret etti. Şampiyon İrem Çapar, antrenorü Cemal Dağlıoğlu ve Zehra Limon ile Başkan Nehir’e başarı öyküsünü anlattılar. Genç sporcuyu tebrik eden başkan Nehir, Türkiye’yi dünya çapında temsil ederek çapar’ın Hatay’ın Samandağ’ın, gururu olduğunu belirtti.

Samandağlı Dünya Şampiyonu İrem Çapar, 90 ülke arasında yapılan yarışmada Türkiye’yi ve Hatay’ı temsil etmekten mutluluk duyduğunu, hedefinin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde okumak olduğunu söyledi.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ziyaret sonunda boks eldivenleri giyerek Samandağlı Dünya Şampiyonu İrem Çapar ve antrenörüyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Nehir, derslerinde de başarılı olan genç sporcunun her alan başarılarını devamını dileyerek Çapar’a ödülünü takdim etti. 


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