Sereks Fuarcılık tarafından geleneksel hale getirilen Mücevher Fırsat Günleri, 27 üretici ve toptancı firmaların katılımıyla Başakşehir Konistan’da başladı. Bölge halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinlikte, 799 TL’den 500 bin TL’ye kadar tek taş yüzükler, kolyeler ve küpelerin yer aldığı stantlar vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Mücevher Fırsat Günleri’ni ziyaret ederek fiyat araştırması yapan vatandaşların, uygun fiyatlara mücevher buldukları için memnun oldukları gözlendi.

Mücevher Fırsat Günleri, katılımcı firmaların da yüzünü güldürdü

Mücevher Fırsat Günleri kapsamında mücevher imalatı yapan firmalar, vatandaşların karşısına çıkarak birebir satış yapma imkanı buldu. Üretici firmalar, sezon sonu stoklarını ve ihraç fazlası ürünlerini yüzde 70’e varan indirimlerle, garantili ve sertifikalı olarak vatandaşların hizmetine sundu. Katılımcı firmaların fırsat günlerinin ilk günü olmasına rağmen halkın yoğun ilgi göstermesinden ve yaşanan ticari hareketlilikten dolayı mutlu oldukları gözlendi.

Ücretsiz bakım ve onarım, Mücevher Fırsat Günleri’nde

Mücevher Fırsat Günleri mücevher tutkunu vatandaşlara, mücevher almanın yanı sıra çeşitli sürprizler de sunuyor. Mücevher tutkunları vatandaşlar, fırsat günleri kapsamında günlük hayatta kullandıkları takılarının ücretsiz bakım ve onarımlarını kurulan stantlarda yaptırma fırsatı buldu. Bu stantlarda, eskimiş, kopmuş ya da yıpranmış ziynet eşyaları için bakım, tamirat ve cila gibi işlemler ücretsiz yapılacak.

"Mücevherleri imalattan halka sunuyoruz"

İmalattan halka sunmak için bu tarz fuarların önemli olduğunu söyleyen Arda Sivaslıoğlu, "İstanbul’un çeşitli yerlerinde bu fuarlar düzenleniyor ama biz Başakşehir’e ilk defa geldik. Biz bu fuarda direkt üretimden halka sunmaya çalışıyoruz. Pırlantada indirim olduğu zaman insanlarda nasıl oluyor diye soruyorlar. Bizlere de bu fuarlar direkt halka sunduğumuz için bizlere yardımcı oluyor" diye konuştu. Mücevher imalatçısı olarak fuara katılan Murat Torik ise, "Bu fuarlar tüketicinin üreticilerle buluşması için çok önemli bir fuar. İnsanların mücevherleri daha makul fiyatlara almasını sağlayan fuarlar. Bence halkımız böyle fuarları değerlendirmeli. Biz imalatçıyız, bizi çok fazla halkla buluşma sağlayacağımız yerler bu fuarlar. Bu şekilde halkın direk üreticiden alma şansı var" şeklinde konuştu. Girişleri ücretsiz olan Mücevher Fırsat Günlerini vatandaşlar 9 Ekim Pazar akşam 20.30’a kadar ziyaret edilebilecek.