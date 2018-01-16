Mudanyaspor sahasına kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından stada otomatik sulama sistemi yapılarak silindir ile sahanın futbol oynamaya elverişli hale getirilmesi, çim takviyesi, soyunma odalarının tadilatı ve duşa kabin ve şofbenlerin yenilenmesi işlemlerinin ardından Mudanyaspor evine geri döndü. Yenilenmiş sahasında konuk ettiği Gülbahçe Spor ile 1-1 berabere kalan Mudanyaspor’a taraftarın desteği büyük oldu.

Geçen yıl ağustos ayında yaşanan kovulma olayının Mudanya tarihinde eşi ve benzerinin olmadığını dile getiren Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı Dr. Ahmet Murat Ünal, “Baskı ve tehditlerle Mudanya’yı yönetenlerden hemşerilerim korkmasın. Bütün kadrolarımızla Mudanyalı hemşerilerimizin yanındayız” dedi.

Mudanya Belediyesi yönetiminin bugüne kadar yaptığı uygulamaların sürekli tartışıldığına işaret eden Ünal, “Biz yıkan, bölen veya parçalayan olmadık. Olmayacağız. Hizmet noktasında Mudanya için ne gerekiyorsa yapmaya ve takipçisi olmaya her zaman hazırız” diye ifade etti.

Stadın mülk sahibi Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü’nün destekleri ile sahasına kavuşan Mudanyaspor’u yalnız bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Büyükşehir Belediye Spor’a ve Mudanyaspor yöneticilerine teşekkür eden Ünal, “Bugün maçtan 1 puanla ayrılmış olabiliriz. Ama Mudanyaspor sahasına kavuşarak 3 puanı almış kadar oldu. Mudanyaspor yöneticilerini, teknik ekibi ve futbolcuları kutlarım” şeklinde konuştu.

Hakkı Ovatman

