İçişleri Bakanlığı’nın kararnamesiyle İstanbul’un Bağcılar ilçesine tayin olan Mudanya Kaymakamı Orhan Çiftçi’nin yerine İzmir’in Kınık Kaymakamı Faik Oktay Sözer getirildi. 1976 Trabzonlu doğumlu olan Faik Oktay Sözer, bir müddet Maliye Bakanlığı’nda uzmanlık yaptıktan sonra 2004 yılında İçişleri Bakanlığı’nda kaymakam olarak göreve başladı. Rize Hemşin, Giresun Kesap, Trabzon Düzkoy, Artvin Murgul ve Erzurum İspir ve İzmir Kınık’ta görev yapan Sözer evli ve iki çocuk babası.

Hakkı Ovatman

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