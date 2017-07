Muğla’da 3 saatte 51 artçı sarsıntı daha yaşandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saat 01.31 sıralarında deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 6.3 şiddetindeki deprem yerin 10 km altında meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ ONİKİ ADALAR

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre merkez üssü Oniki Adalar olan ve yerin 10 km derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 6,8 olarak kaydedildi

Deprem çevre illerden de hissedildi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yaptığı açıklamasında "Şu anda halkımızda bir panik var. Hastanelerde herhangi bir can kaybı yok, ağır bir yaralanma yok." dedi.

3 BUÇUK SAATTE 51 ARTÇI SARSINTI DAHA YAŞANDI

Muğla’da gece saat 01.31’deki 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından 3 buçuk saatte 51 artçı sarsıntı yaşandı.

Muğla'da 4,8 ile 2,2 şiddeti arasında gerçekleşen artçı sarsıntılar aralıklarla devam ederken, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz vatandaşlardan binalara girmemesini istedi.

Şu an itibariyle 12’si Datça’da olmak üzere Bodrum ve Datça’da hastanelere yaklaşık 100 kişinin müracaat ettiği, Datça’da 2 kişinin vücudunda oluşan kırık nedeniyle Marmaris’e sevk edildiği, Bodrum’daki yaralıların ise Bodrum’da tedavi edildiği öğrenildi.

Artçıların devam ettiği Muğla’da panik havası devam ederken, depremin etkili hissedildiği Bodrum ve Marmaris’te her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

'BODRUM İLK DEFA BU KADAR ŞİDDETLİ SALLANDI'

Bodrum’da meydana gelen depremin ardından açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadan Bodrum’un ilk defa bu kadar sallandığını belirterek “Tek tesellimiz can kaybı yok. Anadolu halkına sesleniyorum. Panik yapmasınlar. Olumsuz bir durum yok” dedi.

Depremden sonra halkın sokaklarda, park ve geniş alanlarda toplandığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Şu an itibariyle can ve mal kaybı yok. Vatandaşlarımız büyük şok yaşıyor. Vatandaşlarımızın yanı sıra turistler de panikleyip otellerden dışarı çıktı. Bodrum ilk defa bu kadar sallandı. Can kaybının olmaması teselli kaynağımız. Ufak tefek hasarlarımız var. Anadolu halkına sesleniyorum panik yapmasınlar şu anda olumsuz bir durum yok” dedi.

TÜM HEKİMLER GÖREVE ÇAĞRILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saat 01.31 sıralarında meydana gelen depremin ardından ilçedeki tüm hekimler göreve çağrıldı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Bodrum Kaymakamlığı evlere girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Bodrum açıklarında 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6.3 şiddetindeki depremin ardından ilçede yaşayan herkes binalardan çıktı. Turizm sezonu olması dolayısıyla yoğunluğun oldukça fazla olduğu Bodrum’da şu an itibariyle deprem sırasında atlama ve düşme neticesi yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Depremin hemen ardından Bodrum Devlet Hastanesi tahliye edilirken, yaralılara da hastane bahçesinde müdahale ediliyor. Bu arada yaralananların çoğunun ayağında sıkıntısı olduğu ve bu kişilerin ayaklarının alçıya alındığı görüldü. Hastane otoparkı tahliye edildi

Depremin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’nde yaşanan yoğunluk nedeniyle Bodrum Devlet Hastanesi Otoparkı’nda bulunan tüm araçlar tahliye edildi. Bölgeye gelen UMKE ekipleri tarafından hastane bahçesine acil müdahale çadırları kurulmaya başlandı. Bu arada, bazı bölgelerde deniz seviyesinin yükseldiği iddiaları halk arasında paniğe neden oldu. Öte yandan, Bodrum Kaymakamlığı tarafından vatandaşların binalara girmemesi yönünde uyarılar yapılıyor. Depremin en çok hissedildiği bölgelerden biri olan Bitez ve Akyarlar'da elektrikler kesilirken, telefon hatlarının da zaman zaman kesintiye uğradığı Bodrum Yarımadası'nda panik devam ediyor.