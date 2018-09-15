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Muğla'da kağıt fabrikasında yangın

Muğla'da kağıt fabrikasında yangın
Muğla'da kağıt fabrikasında yangın

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasının hamur malzeme sahasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre; Atakent Mahallesinde bulunan kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Plastik ahşap malzeme kalıntılarının dönüştürüldüğü beton sahada çıkan yangına; Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliğinden 2 arazöz, Fethiye Grup Amirliğinden 1 arazöz, Ortaca Grup Amirliğinden 2 arazöz, Köyceğiz Grup Amirliğinden 1 arazöz, Menteşe Grup Amirliğinden 18 tonluk arazöz ve 18 personel ile karadan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda helikopter ve uçak ile müdahale ediliyor.
Yoğun dumanın oluştuğu yangının söndürülmesi için ekiplerce yoğun çaba harcanıyor.

Öte yandan, aynı saatler Akkaya Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangına da havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Her iki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Cihat Cura 

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