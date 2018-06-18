Diğer
Kategoriler

Muğla'da otomobil su kanalına devrildi; 5 yaralı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Muğlada otomobil su kanalına devrildi; 5 yaralı

18 Haziran 2018 01:14

Edinilen bilgiye göre; Kayacık Sahili’nden, ilçe merkezi istikametine seyreden Ali K., yönetimindeki 48 KR 607 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
112 ekipleri Ali K.’yı Dalaman Devlet Hastanesi’ne, araçta yolcu olarak bulunan Serkan O., Hatice O., Sebahat O., ve Bade K.’yı Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Araç, çekici yardımı ile su kanalından çıkarılırken, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolda güvenlik önemli aldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç