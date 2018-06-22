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Muhalefet ‘Kandil boşaldı' dedi, İHA halkın arasına karışan teröristleri görüntüledi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı şekilde devam eden operasyonları sonucunda Kandil Kampı’nda rahatsız olan PKK’lı teröristler, düzenledikleri sözde basın toplantısında Erbil yönetiminin kendilerine destek olmadığını söyleyerek Kürt halkından destek istedi.

Muhalefet Kandil boşaldı dedi, İHA halkın arasına karışan teröristleri görüntüledi

22 Haziran 2018 19:30
İHA halkın arasına karışan teröristleri görüntüledi! - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerin yuvası haline gelen Kandil Dağı’na yönelik operasyonları PKK’lıları rahatsız etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesindeki operasyonları aralıksız sürerken, PKK’lılar, bölgedeki Kürt halkının arasına karışarak destek arayışına girdi.

Süleymaniye’ye bağlı Ranye ilçesine geçtikten sonra halk arasında Derbent mevki olarak bulunan bölgeye varan İhlas Haber Ajansı (İHA), daha sonra Kandil’in merkezi olarak kabul edilen Enze, Levje, Gebian gibi köylerin bulunduğu bölgeye ulaşarak TSK’nın operasyonlarının paniklettiği ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kandil’de PKK var diyemem” ifadelerini kullandığı PKK’lıların sözde basın toplantısını görüntüledi. 

Bölgedeki Kürtlerden destek isteyen PKK’lı teröristler, Türkiye’nin yanında yer alanları da tehdit etti. PKK’lılar Erbil yönetiminin kendilerinin yanında yer almadığını ve Türkiye’nin operasyonunu desteklediği eleştirisinde bulundu.  

 

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