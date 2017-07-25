Muhammed Çakır'dan gümüş madalya

İlkadım Atletizm Sahasında yapılan ve yüzlerce sporcunun katıldığı final müsabakalarında, Erkekler Yüksek Atlama, kadın ve erkek 110 metre engelli koşu, çekiç fırlatma ve cirit atma gibi oyunların final yarışmaları yapıldı.

Final yarışlarında milli sporcu Muhammed Çakır, çekiç atma final müsabakasında mücadele etti. Milli atlet 55,91 metrelik atışıyla 6 rakibini geride bırakarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Gümüş madalya almanın zevkini yaşayan milli atlet Muhammed Çakır, Türk Bayrağı eşliğinde katılımcıları selamladı. Müsabakaları izlemeye gelen yabancı seyirciler de kendi ülkelerine ait bayrakları ile kendilerini selamlayan milli atlete karşılık verdi.

Yarışmada 1. olarak altın madalyayı kazanan ise, Rus atlet Bgan Maxim oldu.

Şahin Binici

