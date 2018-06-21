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Muharrem İnce’ye ‘küfür’ eleştirisi

Başbakan Binali Yıldırım, “Muharrem İnce kendi yaptığı işin bir tanesini söylesin. O ancak polis memuruna küfür saymakla vaktini geçirsin. Ondan sonra da çıkıp diyeceksin ki ‘ben herkesin cumhurbaşkanı olacağım’” dedi.

Muharrem İnceye küfür eleştirisi

21 Haziran 2018 15:22

Başbakan Yıldırım, Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde düzenlenen mitingde konuştu. Yıldırım, “Seçime 2 gün var. İkinci bayramı yapmaya 2 gün kaldı. 24 Haziran’da yıkım ekibine gereken cevabı verecek misiniz? İnce eleyip sık dokuyup, İnce’yi eleyip Erdoğan’ı seçecek misiniz?” ifadelerini kullandı. “Piyasada adaylar var dolanıyorlar, bol bol konuşup vaatte bulunuyorlar” diyen Yıldırım, “Söylediklerine bakıyorsun bu yıkım ekibinin söylediklerinin ortak noktaları Recep Tayyip Erdoğan’ı indirelim de ne olursa olsun. Buna güçleri yeter mi? Bu millet buna izin verir mi? Bazı dost bildiğimiz ülkeler de aynı şeyi söylüyor. Türkiye bizim için önemli de Tayyip Erdoğan olmasın. Sana mı soracak, bu millet Recep Tayyip Erdoğan’ı sana mı yedirecek” dedi.

İNCE’Yİ ELEŞTİRDİ 

Muharrem İnce’yi de eleştiren Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Vaatlerde bulunuyor. Vaatte bulunanın kim olduğuna bu millet bakar. Senin önceden bu ülke için yaptığın tek bir hizmet var mı? Ülke için hastane, köprü, okul, havaalanı yaptın mı? Hoş konuşuyor ama boş konuşuyor. Arkamızda dağ gibi sorunları hizmete dönüştüren bir AK Parti var. Adama sorarlar, bu ülkede 15 yılda Türkiye’yi 3 kat büyüten iktidar kim? Kendi yaptığı işin bir tanesini söylesin. O ancak polis memuruna küfür saymakla vaktini geçirsin. Ondan sonra da çıkıp diyeceksin ki ben herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Adaylığı belli olur olmaz Edirne’ye gitti. Bir de baktık ki zindanda arkadaşı ile buluşuyor, Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi. Bu ittifakın 4 resmi, bir gizli ortağı var. Gizli ortak HDP’dir, PKK’dır. Bu ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği için çok bedel ödedik. Terörle büyük mücadele verdik, şehitler verdik. Herkes aklını başına toplasın. Bu ülkenin birliğine, bağımsızlığına, bayrağına, toprak bütünlüğüne göz dikenlere karşı 15 Temmuz’da olduğu gibi bu millet ülkeyi korumaya hazırdır. Büyük bir oyun var. Plan, emperyal güçler Türkiye’nin güney sınırlarında terör devleti kurmak istiyor. Buna izin verir miyiz? Neymiş Kürtlere devlet kuracaklarmış. Siz kimsiniz. Kürtlerin, Türklerin bu topraklarda bin yıldır devleti var. Devletleri Türkiye Cumhuriyeti devletidir.”

“BUNLARI EVLERİNE GÖNDERECEKSİNİZ” 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim vaatlerine değinen Yıldırım, “15 Temmuz’u beraber yaşadık. 15 Temmuz’da Mamak’ın gösterdiği kahramanlıklar hala hafızamızda. O gece Mamak Cumhurbaşkanının çağrısına kulak verdi ve kadınlarımız, gençlerimiz herkes meydanlara indiniz, alçaklara geçit vermediniz. Eğer 15 Temmuz olsaydı bu ülkeyi 50 yıl geriye götüreceklerdi. Şimdi gelenler ne diyor: ‘biz seçimi kazanırsak eskiye döneceğiz.’ Biz de diyoruz ki; ‘seçimi kazandığımızda daima ileriye gideceğiz.’ Eskide ne var; 15 Temmuz, 17-25 Aralık, Gezi, cumhurbaşkanı seçtirmeyen vesayet, AK Parti’yi kapatma girişimi, darbeler var. Bunları mı ülkeye yaşayacaksınız. Bunları mı millete sünüyorsunuz. Biz diyoruz ki; darbe defterlerini, vesayet defterlerini kapatalım. Millet sandıkta gelecek 5 sene için Türkiye’yi kim yönetecek seçsin, güvenoyunu sandıkta siz vereceksiniz. Mührü vuracaksınız, kararı vereceksiniz, bunları da evlerine göndereceksiniz. Bolluk, bereket için AK Parti, birlik, beraberlik, kardeşlik için evet” diye konuştu.  

Etiketler: Binali Yıldırım, muharrem ince

 

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