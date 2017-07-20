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Muharrem Usta, taraftara seslendi !

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, kombine kart ve forma satışının düşük olması nedeniyle kendisine ait sosyal medya hesabından seslenerek sitem etti.

Muharrem Usta, taraftara seslendi !

20 Temmuz 2017 15:21

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabından taraftara selenerek şunları söyledi:
"Hani Kucka gelince kombine ve formalar patlayacaktı. Takıma destek; hem de tam destek zamanı,cesaretlendirelim. Haydeee..." 

Gökmen Şahin

Etiketler: Muharrem Usta, Trabzonspor


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