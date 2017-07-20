Muharrem Usta, taraftara seslendi !

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabından taraftara selenerek şunları söyledi:
"Hani Kucka gelince kombine ve formalar patlayacaktı. Takıma destek; hem de tam destek zamanı,cesaretlendirelim. Haydeee..."
Gökmen Şahin
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabından taraftara selenerek şunları söyledi:
"Hani Kucka gelince kombine ve formalar patlayacaktı. Takıma destek; hem de tam destek zamanı,cesaretlendirelim. Haydeee..."
Gökmen Şahin
Etiketler: Muharrem Usta, Trabzonspor