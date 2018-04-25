Mühimmat taşıyan tır alev aldı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "24 Nisan 2018 günü saat 23.30 sıralarında ilimiz Merkez Erziki Köprüsü mevkiinde, Van ilinden Çukurca 2’nci Hudut Tugay Komutanlığına mühimmat taşıyan tırın fren balatalarının alev alması sonucu yangın çıkmıştır. Tırın dorsesinde bulunan mühimmatın yangın nedeniyle patlayarak çevreye saçılması sonucu, Van-Hakkari karayolu vatandaşların güvenliği açısından Yeniköprü ve Depin Yol Kontrol Noktaları arasında trafiğe kapatılmıştır. Yangından etkilenmeyen mühimmatın başka bir araca nakledilmesi, çevreye saçılan patlamamış mühimmatların aranması ve kontrol altına alınması için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte Van-Hakkâri karayolu tekrar trafiğe açılacaktır" denildi.

Feyzullah Taş - Ömer Oğuz