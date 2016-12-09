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Muhtar Kent Coca-Cola CEO’luğunu bırakıyor

Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Muhtar Kent’in şirketin üst yönetimi planlamasına ilişkin yaptığı öneri, Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile kabul edildi.

Muhtar Kent Coca-Cola CEOluğunu bırakıyor

09 Aralık 2016 18:28

1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren gecerli olacak yeni yapıda, halen şirketin Operasyonlar Üst Yöneticisi (COO) görevini yürütmekte olan James Quincey, İcra Kurulu Başkanı (CEO) görevini üstlenirken, Muhtar Kent Yönetim Kurulu Başkanı olarak Coca-Cola Şirketindeki görevine devam edecek.

Coca-Cola Şirketinde gerçekleşen üst yönetim planlaması ile Coca-Cola Şirketi Operasyonlar Üst Yöneticisi (COO) James Quincy, 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketin İcra Kurulu Başkanı (CEO) görevini üstlenirken, Muhtar Kent ise Coca-Cola Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecek.

Şirketin uzun dönemli büyümesini yönetmek için üst yönetimdeki devir teslimi çok iyi planlanmak gerektiğini ifade eden Kent, “İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca, yöneticilerin görev değişiklikleri konularında, Yönetim Geliştirme Komitesi ve Yönetim Kuruluyla birlikte çalıştım. James Quincey’nin şirketimizin yeni CEO’su olarak göreve hazır olduğuna ve tüm Coca-Cola sistemi için en doğru isim olduğuna inanıyoruz” dedi.

Etiketler: Muhtar Kent


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