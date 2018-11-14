İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhtar köylüye kızdı camii hoparlöründen konuşma yaptı

Muhtar köylüye kızdı camii hoparlöründen konuşma yaptı
Muhtar köylüye kızdı camii hoparlöründen konuşma yaptı

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyünde su çalışmalarına katılmayan köylülere kızan muhtar, camii hoparlöründen serzenişte bulundu.

Muhtar köylüye kızdı cami hoparlöründen konuşma yaptı - Tıkla İzle

Kurtkale köyü Muhtarı Hüryaşa Söğüt, köyde yapılan su çalışmalarına 1 gün katılıp diğer günler katılmayan vatandaşlara kızarak camii hoparlöründen konuştu. Muhtar Hüryaşa Söğüt, "Bu suyu kimin için yapıyoruz. Devlet o kadar hizmet veriyor, 11 kamyon boru geldi, kepçe 15 gündür burada, bir geliyorsunuz sonra kimse gelmiyor. Benim ne zorum var ben neden her gün gidiyorum? Biriniz bir gün dediniz mi muhtarın işi vardır kepçeciye yemek götüreyim yesin diye. Dediniz mi? Demediniz. Kar yağmaya başladı gelmediniz yarın daha çok yağacak nasıl olacak bu iş. Allah camisinden sesleniyorum size, sizde hiç vicdan yok mu? Hanım kardeşlerim de dinlesin beni herkes elini vicdanına koysun" diye seslendi.  

Ahmet Rıfat Vural
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.