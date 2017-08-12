Muhtarın otomobilini çalan şüpheli jandarmaya yakalandı

Edinilen bilgilere göre olay Lüleburgaz’a bağlı Büyükkarıştıran Beldesi’nde meydana geldi. Beldenin Küçükkarıştıran Mahallesi muhtarı Ahmet Ordukaya, 39 TC 859 plakalı aracı ile ekmek fırını önünde durdu ve aracını çalışır vaziyette bırakarak fırına girdi. Bu sırada otomobilin yanından geçen bir kişi aracı çalarak hızla uzaklaştı.

Otomobilin çalındığının bildirilmesi ile harekete geçen jandarma ekipleri hem aracı takibe aldı hem de Ergene ilçe jandarma komutanlığı ekiplerine haber vererek yol üzerinde tedbir alınmasını istedi.

Ulaş Mahallesi mevkiinde kontrol noktası oluşturarak aracı durdurmak isteyen jandarma ekiplerinin üzerine aracını süren şüpheli kaçmaya devam etti.

Uzun süren takip sonucu aracı durduran jandarma ekipleri araçtaki şüpheliyi gözaltına aldı.

Hasan G. Adlı şüpheli Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Lüleburgaz jandarmasına teslim edildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Serdar Şahin



Serdar Şahin Serdar Şahin