Diğer
Kategoriler

Muhtarın otomobilini çalan şüpheli jandarmaya yakalandı

Kırklareli iline bağlı Lüleburgaz ilçesinde bir köy muhtarının arabasını çalan şüpheli jandarma ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yakalandı.

Muhtarın otomobilini çalan şüpheli jandarmaya yakalandı

12 Ağustos 2017 15:55

Edinilen bilgilere göre olay Lüleburgaz’a bağlı Büyükkarıştıran Beldesi’nde meydana geldi. Beldenin Küçükkarıştıran Mahallesi muhtarı Ahmet Ordukaya, 39 TC 859 plakalı aracı ile ekmek fırını önünde durdu ve aracını çalışır vaziyette bırakarak fırına girdi. Bu sırada otomobilin yanından geçen bir kişi aracı çalarak hızla uzaklaştı.

Otomobilin çalındığının bildirilmesi ile harekete geçen jandarma ekipleri hem aracı takibe aldı hem de Ergene ilçe jandarma komutanlığı ekiplerine haber vererek yol üzerinde tedbir alınmasını istedi.

Ulaş Mahallesi mevkiinde kontrol noktası oluşturarak aracı durdurmak isteyen jandarma ekiplerinin üzerine aracını süren şüpheli kaçmaya devam etti.

Uzun süren takip sonucu aracı durduran jandarma ekipleri araçtaki şüpheliyi gözaltına aldı.

Hasan G. Adlı şüpheli Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Lüleburgaz jandarmasına teslim edildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Serdar Şahin
 

Serdar Şahin Serdar Şahin

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç