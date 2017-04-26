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Mühürsüz oyda FETÖ şüphesi

FETÖ’nün kripto elemanları ve mahrem imamlarının, “altın vuruş” yaparak referandum sonuçlarını tartışılır hâle getirmek için bu yola başvurmuş olabileceği belirtiliyor.

Mühürsüz oyda FETÖ şüphesi

26 Nisan 2017 09:12

YSK’nın mühürsüz oyları geçerli saymasına yönelik başlayan tartışmalar, farklı bir boyut kazandı. AK Partililere göre, bazı sandık görevlilerinin tüm uyarılara rağmen zarfları ve oy pusulalarını mühürlememesi “FETÖ’nün operasyonu” olabilir.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne dair yapılan referandumda bazı sandıklarda mühürsüz oy pusulası ve zarflarının kullanılması AK Partililer arasında şüphe uyandırdı. YSK’nın tüm uyarılarına rağmen, bazı sandık görevlilerinin zarfları ve pusulaları mühürlememesinin “bilinçli” olabileceği üzerinde duran AK Parti kurmayları “Bu iş mahrem imamların ve kripto FETÖ’cülerin işi olabileceği yönünde şüpheler var. YSK’nın da bu oyları geçerli sayması, beraberinde sonuçların meşruiyetinin tartışmasını getirdi. AB ülkeleri ve ABD’nin de tutumu bu yüzden. AGİT raporuna da bu tartışma gerekçe oluşturacak. FETÖ son bir altın vuruş yaparak bilinçli olarak referandum sonuçlarını tartışılır hâle getirmek istedi” değerlendirmesi yaptı.

EMNİYET DEVREYE GİREBİLİR

AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre, mühürsüz oy pusulaları ve zarflarla ilgili “planlı bir hile” söz konusu. AK Partililer arasında konuşulan bu iddialar parti yönetimine de iletildi. Edinilen bilgilere göre, konunun YSK ve Emniyet tarafından araştırılması da istendi. Ortaya atılan iddiaları değerlendiren AK Parti kurmaylarının bu konudaki görüşleri şöyle:

Oy pusulaları ve zarflar bilerek mühürlenmemiş olabilir. Çünkü neticede bu mühür konusu bilinmeyecek bir şey değil. YSK’nın yazılı talimatı ve uyarıları var. Bunu acaba birileri önceden planlı mı organize etti? Planlı olma ihtimalini ağırlıklı görüyoruz. Provokasyon da olabilir. FETÖ’cüler olabilir, farklı organizasyonlar olabilir. Sonuçta seçim sonuçlarına şaibe üretebilmek için kanuni düzenlemenin bu boyutunu hince kullanarak böyle bir organizasyon yapılmış olabilir. Muhtemel bunun altından böyle bir şey çıkacak. FETÖ dış dünyada “Seçimlere hile karıştırıldı” oluşturmak için her yola başvuruyor. 

Yücel Kayaoğlu - Turkeyi gazetesi

Etiketler: fetö, fetö, mühürsüz oylar


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Toplam Yorum (1)

  • ihsan : 26 Nisan 2017, Çarşamba 11:06
    00
    bunu ben ilk günden yazdım mühürün vurulmamasını kripto fetö ciler ayarladı chp ninde dahli ve haberi var evet çıkacağını biliyorlardı
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