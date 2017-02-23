Diğer
Kategoriler

Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yeniden gözaltına alındı

Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan zanlı hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Zanlı, hakkında verilen kararın ardından yeniden gözaltına alındı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yeniden gözaltına alındı

23 Şubat 2017 21:22

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne saldıran ve polisler ekiplerince dün Sancaktepe’de yakalanan Mehmet Ali A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Anadolu Adliyesi 7'nci Sulh Ceza Mahkemesi savcılığın bu itirazını reddederek adli kontrol şartında direnmişti.

Mahkemenin bu kararına soruşturma savcılığı bu kez üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. Talebi değerlendiren Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Mahkemesi zanlı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Kararın ardından zanlı Mehmet Ali A. yeniden gözaltına alındı. Zanlının yarın yeniden Anadolu Adliyesine çıkarılacağı kaydedildi. 

Etiketler: Müjdat Gezen Sanat Merkezi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!