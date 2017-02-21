Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne önceki gece düzenlenen kundaklama girişimine tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik bir grup akşam saatlerinde sanat merkezi önünde bir araya geldi. İçerisinde bazı taraftar grupları ile sanat merkezi öğrencilerinin bulunduğu grup, sloganlar atarak olayı protesto etti.

Grup içerisinde yer alan oyuncu İlker Ayrık, yaptığı kısa açıklamada olaya tepki göstererek sorumluların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Zamanında yaptığı müdahale ile yangının büyümesini önleyen sanat merkezinin bekçisi lehine de sloganlar atan gruba, Müjdat Gezen kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Daha sonra İzmir Marşını okuyan grup buradan ayrıldı.



Metin Başar

