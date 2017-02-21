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Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne yapılan saldırı protesto edildi

Müjdat Gezen Sanat Merkezi önünde toplanan bir grup, önceki gece gerçekleşen kundaklama girişimini protesto etti.

Müjdat Gezen Sanat Merkezine yapılan saldırı protesto edildi

21 Şubat 2017 21:22
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne yapılan saldırı protesto edildi - Tıkla İzle

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne önceki gece düzenlenen kundaklama girişimine tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik bir grup akşam saatlerinde sanat merkezi önünde bir araya geldi. İçerisinde bazı taraftar grupları ile sanat merkezi öğrencilerinin bulunduğu grup, sloganlar atarak olayı protesto etti.

Grup içerisinde yer alan oyuncu İlker Ayrık, yaptığı kısa açıklamada olaya tepki göstererek sorumluların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Zamanında yaptığı müdahale ile yangının büyümesini önleyen sanat merkezinin bekçisi lehine de sloganlar atan gruba, Müjdat Gezen kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Daha sonra İzmir Marşını okuyan grup buradan ayrıldı.
 

Metin Başar
 

Etiketler: Müjdat Gezen Sanat Merkezi


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