Mülkiyeliler 35 yıl sonra diplomalarını aldı

Altınbaş Üniversitesi Mehmet Altınbaş Konferans Salonu'nda gerçekleşen Mülkiye Buluşması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Mülkiye Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Mülkiyelilerin buluşmasına Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Vakkas Altınbaş, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Mezunu İstanbul’da görev yapan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar katıldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin 18 yıllık Dekanı Prof. Dr. Celal Göle onur konuğu olarak buluşmaya katıldı. Prof. Dr. Celal Göle yıllardır diplomalarını almayan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Mülkiyelilerin diplomalarını verdi. Altınbaş Üniversitesi Mülkiyelilere eski fotoğraflarının bulunduğu bir albüm hediye etti.

Mülkiyelileri ağırlamaktan büyük onur duyduğunu dile getiren Ali Altınbaş, "Mülkiyeliler bu ülkenin çok önemli noktalarında görev yapmaktadırlar. Valilerin ve kaymakamların çok büyük görev üstlenmesi ülkenin dinamiklerinin harekete geçmesi açısından çok önemlidir. Bu alanlara yetkin kişilerin atanması ekonomik gelişmenin en büyük dinamiklerinden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

"Mülkiye öğrencisi aklını devlete hizmet etmeye sunmuştur"

Bu anlamlı buluşmada olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Celal Göle, "Mülkiye öğrencisi aklını devlete hizmet etmeye sunmuştur. Mezun olduktan sonra devlete hizmet edecektir. O ülkü ve bilinç ile yetişmekte ve hayata o şekilde atılmaktadır. Bu misyonun aynı şekilde devam etmesi Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğuna yürekten inanıyorum" diye konuştu.

