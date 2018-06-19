Mülteci sayısı yüzde 50 arttı

Dünya genelinde savaş, şiddet ve zulümden kaçan insanların sayısı gün geçtikçe artarken Birleşmiş Milletler, Dünya Mülteciler Günü’nden bir gün önce mülteci sayılarına ilişkin raporu yayınladı. Her 110 kişiden 1’inin mülteci konumunda olduğunu gözler önüne seren rapora göre, 68 milyon 500 bin insanın mülteci olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz yıl 16 milyon 200 bin insan savaş ve şiddet sebebiyle ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bir önceki yıla göre 3 milyon daha fazla olan bu rakam, mülteci sayısında 5 yıl üst üste rekor kırılmasına neden oldu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü arifesinde mülteci kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Filippo Grandi, her gün ortalama 44 bin 500 kişinin ülkesini terk ettiğini ve mültecilerin yüzde 70’inin toplam 10 ülkeden olduğunu ifade etti. Grandi açıklamasında “Eğer en çok mülteci veren Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar, Somali, Sudan, Demokratik Kongo, Orta Afrika, Eritre ve Burundi’deki sorunlar için çözümler üretirsek mülteci sayısındaki artış azalmaya başlayacaktır” diyerek, siyasi çözümler bulunması gerektiğini açıkladı. Grandi, Suriye’den 6 milyon 300 bin insan ayrılırken 6 milyon 200 bin insanın da Suriye içinde yer değiştirdiğine dikkat çekerek, ülkelerini terk edenlerden kadar, yaşadığı şehri terk eden insanların olduğunu da hatırlattı.

Yüksek Komiser Grandi, “Ancak umutlu olmak için sebebimiz var. 14 ülke mülteci krizine müdahale için yeni bir rol haritası oluşturulması çalışmalarına öncülük ediyor ve birkaç ay içerisinde, yeni bir Küresel Mutabakat, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda onaylanmak üzere hazır olacak. Bugün, Dünya Mülteciler Günü’nün arifesinde, benim tüm üye ülkelere mesajım bu Küresel Mutabakatı desteklemeleri yönünde. Kimse kendi seçimiyle mülteci olmaz; ama bizler nasıl yardım edebileceğimiz konusunda seçim şansına sahibiz” diyerek sözlerine devam etti.

2011 yılında bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan’da ise 2017 yılında 1 milyon kişinin ülkeyi terk etmesiyle mülteci sayısı 2 milyon 400 bine çıktı. Bu duruma dikkat çeken Yüksek Komiser, Güney Sudan devletini yaşanan krizleri ciddiye almamakla suçladı.

Myanmar ordusu tarafından zorlanarak yaşadıkları ülkeden kovulan Rodingya Müslümanların sayısı 1 milyon 200 bini geçerken, İsrailliler tarafından zorla kovulan Filistinli mülteci sayısı 70 yılda 5 milyon 400 bini geçti.