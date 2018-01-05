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Münir Özkul'un kızından ilk açıklama

93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının ölümüyle ilgili, "Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne biraz hazırlanmış olduk" dedi.

Münir Özkulun kızından ilk açıklama

05 Ocak 2018 13:29

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da, Özkul'un cenazesinin Pazar günü yapılacak törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı. 

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran ünlü sanatçı Münir Özkul, 93 yaşında hayatını kaybetti. Özkul'un ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri usta sanatçının Cihangir'deki evine geldi. 

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan usta sanatçı Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, gözleri dolarak, "Biliyorsunuz uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne biraz hazırlanmış olduk. Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan tedavi sürecinde sağolsun bizi yalnız bırakmadı. Her aşamasında yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz. Hepimizin başı sağolsun" dedi.

Özkul, babasının cenazesinin büyük bir olasılıkla Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceğini söyledi.

"Türk sineması, Yeşilçam biraz da Münir Özkul demekti"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, ünlü sanatçıya rahmet dileyerek, "Türk sineması, Yeşilçam biraz da Münir Özkul demekti. Son 6 yılı hastalığıyla mücadeleyle geçti. Bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde oğlu Kanada'dan gelecek. Pazar günü inşallah defin işlemlerini gerçekleştireceğiz. Elbette sevenleriyle bir tiyatroda son yolculuğuna uğurlamak üzere tören planlanıyor. Pazar günü Teşvikiye'den cenaze namazını eda ettikten sonra kendisini ebedi istirahatgahına uğurlayacağız" ifadelerini kullandı. 

Doğan Can Cesur

 

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