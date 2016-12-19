Ovacık ilçesine bağlı Ziyaret köyü sınırları içerisinden doğarak yaklaşık 90 kilometre akıp Uzunçayır ve Keban baraj göllerine dökülen Munzur Çayı, bölgede her geçen gün etkisini daha fazla hissettiren dondurucu soğuklar nedeniyle buzla kaplandı. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 25 dereceye kadar düştüğü ilçede, Munzur Çayı'nın belli kısımlarında donma meydana geldi. Yüksek debisine rağmen dondurucu soğuklar karşısında donan çayın kimi alanlarında, yaklaşık 3 santimetre kalınlığında ve 2 metre uzunluğunda buz tabakaları oluştu.

Sidar Eren



