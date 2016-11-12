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Munzur Gözeleri'nde sonbahar hüznü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde birinci derece doğal sit alanı olan Munzur Gözeleri, sonbaharın son günlerinde eşsiz bir güzelliğe büründü.

Munzur Gözelerinde sonbahar hüznü
Munzur Gözeleri'nde sonbahar hüznü - Foto Galeri

12 Kasım 2016 10:15

İlçe merkezine 17, Tunceli kent merkezine ise 80 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyü sınırları içerisinde yer alan Munzur Gözeleri'nde, sonbaharla birlikte renklerin hüznü yaşanıyor. Ağaçların ve çeşitli bitkilerin sarı ve kızıl renklere bürünmesiyle birlikte Munzur Gözeleri'nde oluşan renk cümbüşü, adeta kartpostallık görüntüler sunuyor. Binlerce yıldır koruduğu gizemi ve kırk gözeden akan sularının yanı sıra Alevi inancında kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri, eşsiz manzarası ve doğal şelaleleriyle göz kamaştırıyor.
 

Sidar Eren
 

Etiketler: Munzur Gözeleri


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