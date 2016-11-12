İlçe merkezine 17, Tunceli kent merkezine ise 80 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyü sınırları içerisinde yer alan Munzur Gözeleri'nde, sonbaharla birlikte renklerin hüznü yaşanıyor. Ağaçların ve çeşitli bitkilerin sarı ve kızıl renklere bürünmesiyle birlikte Munzur Gözeleri'nde oluşan renk cümbüşü, adeta kartpostallık görüntüler sunuyor. Binlerce yıldır koruduğu gizemi ve kırk gözeden akan sularının yanı sıra Alevi inancında kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri, eşsiz manzarası ve doğal şelaleleriyle göz kamaştırıyor.



Sidar Eren

