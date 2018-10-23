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Muradiye'de trafik kazası: 3 yaralı

Muradiye'de trafik kazası: 3 yaralı
Muradiye'de trafik kazası: 3 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kandahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiyle göre, Muradiye'den Çaldıran istikametine gitmekte olan 27 SS 493 plakalı kamyonet, ilçeye doğru gelmekte olan 75 AY 608 plakalı otomobille ilçe girişindeki kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Otomobilde bulunan sürücü Fettah Yavruöztürk, yanında bulunan Yakup ve Yusuf Yavruöztürk yaralanırken, diğer araç sürücüsü Şahabettin Orbay ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan ilk müdahaleleri ardından yaralılar Van'a sevk edildi. 

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  

Seracettin Seçkin 

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