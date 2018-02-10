Murat Ceylan kimdir? | Survivor 2018 yarışmacısı Murat Ceylan kimdir?

Survivor 2018 yarışmacısı Murat Ceylan kimdir?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı. 17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan "Para Bende" adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.

2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan "Yeni Nesil" adlı bir müzik albümü çıkarttı. Çıkış parçasının klibini başarılı fotoğrafçı, Nihat Odabaşı ile çekti. İngilizce parçaları ile de genç sanatçı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TMC FİLM ve Fox TV işbirliğinde hazırlanan FAMİLYA dizisinde oynadı. Murat Ceylan, Survivor 2013'ün öne çıkan yarışmacılarından biriydi. Şampiyon Hilmicem'le olan kankalığıyla tanınan Murat Ceylan, Gönüllüler takımında uzun süre yarışsa da finale kalamamıştı. Özellikle Instagram sayfası sayesinde sosyal medyada da dikkatleri üstüne çekiyor.

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

10 Şubat'ta TV8 ekranlarında başlayacak olan Survivor bu sene çok farklı konseptle gelecek. Bir takım All Star kadrosundan oluşurken diğeri gönüller takımından oluşacak.

YARIŞMA NEREDE ÇEKİLECEK?

Yarışma Dominik Cumhuriyeti adalarında çekilecek.

SURVİVOR 2018 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Iğdır Suveren Köyü’nden Survivor yarışması için müracaatta bulunan Cumali Akgül, yarışmaya başvurduktan sonra dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı oldu.Survivor 2018’de All Starlar kadrosunun diğer 3 ismi ise Acun ılıcalı tarafından açıklandı. Bu isimler Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın oldu.

GEÇTİĞİMİZ SENELERİN SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

SURVİVOR 2017 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI

Adem Kılıççı,Serhat Akın,Berna Öztürk,Sedat Kapurtu,Furkan Kızılay,Seda Demir,Tarık Mengüç,Sema Apak, Pınar Saka,Şahika Ercümen,Sabriye Şengül

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Gökhan Gözükan,Fulya Şahin,Ogeday Girişken,Denisa,Elif Şadoğlu,Eser West,Burçak Tuncer,Tuğçe Melis Demir:,Volkan Çetinkaya, Berna Keklikler ve Erdi Ünver

SURVİVOR 2016 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI

Serkan Erca,-Ezgi Avcı,Eda Akkaya,Nagihan Karadere,Ebru Öztürk,Çağan Atakan Arslan,Tuğba Özay,Yunus Günçe,İbrahim Yattara,Yılmaz Morgül

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

İBRAHİM GİYDİRİ,-GİZEM MEMİÇ,EFECAN DİANZENZA,NİHAL CANDAN,SEMİH ÖZTÜRK,ZAFER METE,DAMLA CAN,SERKAN TÜTÜNCÜ,AYLİN ŞALLI,GİZEM KERİMOĞLU