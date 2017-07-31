Murat Göğebakan anıldı

Gördüğü kanser tedavisi nedeniyle hayatını kaybeden Göğebakan, Yüreğir Belediyesi’nin organizasyonuyla, vefatının üçüncü yıldönümünde Murat Göğebakan Kültürevi’nde anıldı. Anma etkinliğine annesi Hatice Göğebakan, oğlu Bülent Göğebakan ve kardeşi Ferhat Göğebakan katıldı.

Oğlunun öldüğü günü dün gibi hatırladığını ifade eden Hatice Göğebakan, “Bir anne olarak benim onu unutmam mümkün değil. Murat benim arkadaşım, can yoldaşım, sırdaşım, oğlum, her şeyimdi. Aramızda yaş farkı fazla olmadığı için onunla büyüdüm. Kendimden bir parça kaybettim. Murat’ı bu kadar sevdiklerini bilmiyordum. Keşke Murat da uyansa baksa Türkiye, dünya kendini ne kadar seviyormuş o kadar gurur duydum” dedi.

Bülent Göğebakan ise ölümün ardından insanın ölüme alışmasının, kabullenmesinin ağır olduğunu kaydetti.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan da Göğebakan’ın dünya çapında önemli bir sanatçı olduğunu söyleyerek, "Böyle bir değerin bizim ilçemizden çıkmasının gururunu yaşıyoruz ve aynı zamanda erken yaşta onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rahmetli olduğunda kültür evinin inşaatını bitirmek üzereydik sonra onun adını verdik" dedi.

Etkinlikte Göğebakan için dualar okundu, kısa film gösterimleri yapıldı. Tören sırasında anne Hatice Göğebakan’ın zaman zaman gözleri doldu.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli