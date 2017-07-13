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Murat Tufan: "Yükselen cari açık büyümenin habercisi mi?"

Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi Murat Tufan, cari açık miktarının ve ithalatın yükselmesinin, büyüme rakamlarına olumlu yansıyabileceğini söyledi.

Murat Tufan: &quot;Yükselen cari açık büyümenin habercisi mi?&quot;

13 Temmuz 2017 12:24

Murat Tufan, "Mayıs ayında cari işlemler dengesi 5,24 milyar dolar açık verirken, beklentiler 4,9 milyar dolar yönündeydi. İthalat kaleminin cari açık seviyesinin yükselmesinde etkili oldu. İthalat 20.164 milyar dolar ile yılbaşından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İhraca oranları da benzer şekilde artış göstererek 14.519 milyar dolar seviyesine yükseldi. Türkiye ekonomisinin cari açık ile büyüme ilişkisini düşündüğümüzde, cari açık miktarının ve ithalatın yükselmesi büyüme rakamlarına olumlu yansımasına neden olabilir" dedi.

Net hata noksan kaleminin de 1,66 milyar dolar fazla verdiğine dikkat çeken Tufan, "Ödemeler dengesinin önemli bir kalemi olan Merkez Bankası resmi rezervleri ise 2.447 milyar dolar artış gösterdi. Cari açığın finansmanında rezerv kullanılmaması pozitif bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Yatırımlar için önemli bir kalem olan doğrudan yatırımlar 226 milyon TL arış gösterirken portföy yatırımları 5.686 milyar Dolar’a yükseldi. Portföy yatırımlarının artış seyrinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Cari açık yükselen ithalat rakamlarıyla artış gösterse de finansman sorunun yaşanmaması ve büyümeye olumlu yansıyacağı beklentisi pozitif gelişmeler olarak izlenebilir. Cari denge rakamları sonrası Dolar TL paritesi 3.56 seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. 3.52- 3.55 bölgesi önemli destek noktaları olarak takip edilebilir" dedi.
 

Etiketler: ekonomi, ekonomi, ekonomik büyüme, Murat Tufan, nişantaşı üniversitesi


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