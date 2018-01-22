Diğer
Kategoriler

Murat Yetkin: ”Kıbrıs’ın jeopolitik önemi azaldı”

KKTC’de düzenlenen Güvenlik Akademisi Sertifika Programı kapsamında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin "Doğu Akdeniz'de Yeni Jeopolitik ve KKTC 'ye Yansımaları" başlıklı bir seminer verdi.

Murat Yetkin: ”Kıbrısın jeopolitik önemi azaldı”

22 Ocak 2018 09:46

Yakın Doğu Üniversitesi ve Yakın Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenen seminer güvenlik kavramının ve uygulamalarının farklı boyutları bağlamında Akdeniz’i jeostratejik açıdan yeniden şekillendiren süreçlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve bölgenin güvenliğine etkilerinin değerlendirildiği seminer Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi seminer salonunda gerçekleştirildi.

Yetkin: “Siyasetin, bilimin gelişmesine ayak uydurması giderek zorlaşıyor”

Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi kapsamında verdiği seminer çerçevesinde teknolojik gelişmelere ve buna bağlı olarak değişen dünya düzenini irdeleyen Murat Yetkin, “Artık petrol çağının da sonuna gelindiğinin işaretleri var. Petrol devri petrol bitene kadar beklemeyecek. Petrol çağı bitiyor ve bitiş sancıları var. Her teknolojiye geçişte; insan gücünden, buhar makinesine geçişte rejimler değişti, yeni kavramlar çıktı, işçi sınıfı ortaya çıktı. Her büyük teknoloji değişiminde dünya büyük sarsıntılar yaşıyor. Bir sonraki adım da başladı, artık moleküler düzeyde, nano denilen düzeyde ortaya çıkan buluş ve gelişmelerle artık organikle inorganiğin birbiriyle içiçe geçtiği çağ başladı. Bilimin gelişmesi parabolik gidiyor, dolayısıyla siyasetin buna ayak uydurması giderek zorlaşıyor” dedi.

Yetkin: “İddiaların aksine son dönemde Kıbrıs’ın jeopolitik önemi azaldı”

Konuşmasında bölgede sıvılaştırılmış doğal gaz rezervleri bulunmasının Kıbrıs’ın jeopolitik önemine etkilerine de değinen Murat Yetkin “Bu bölgede gerçekten barış adası olan tek yer Kıbrıs. Kendinizi bir kriz ortasında diye zannetmeyin neredeyse yarım asırdır kimsenin burnunun kanamadığı tek yerdir. Bütün coğrafyada, Avrupa ülkeleri dâhil kimsenin burnunun kanamadığı tek yerdir. Kıbrıs’ın jeopolitik önemi eskisi gibi değil, azaldı. Süveyş kanalının inşasıyla artmıştı, petrol çağının bitimi ile buranın önemi bir süre sonra eskisi gibi olmayacak. Güneyde bulunan gaz yataklarından tek başına bir şey olmayacağı anlaşıldı. Bulunan toplam rezerv Türkiye’nin 8 aylık tüketimi çıktı. Mısır’ın ekonomik sahasında ve İsrail’de bulundu rezervler. Geçen hafta Anastasiadis, Çipras ve Sisi ortaklaşa hayata geçirmek için toplantı yaptılar. Mısır’la birleştiğinde bir terminal kurulur mu ve sevkiyat yapılır mı bilinmez” dedi.

Seminerin sonunda Murat Yetkin'e Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Etiketler: jeopolitik önem, KKTC, murat yetkin, siyaset, Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç