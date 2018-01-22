Murat Yetkin: ”Kıbrıs’ın jeopolitik önemi azaldı”

Yakın Doğu Üniversitesi ve Yakın Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenen seminer güvenlik kavramının ve uygulamalarının farklı boyutları bağlamında Akdeniz’i jeostratejik açıdan yeniden şekillendiren süreçlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve bölgenin güvenliğine etkilerinin değerlendirildiği seminer Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi seminer salonunda gerçekleştirildi.

Yetkin: “Siyasetin, bilimin gelişmesine ayak uydurması giderek zorlaşıyor”

Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi kapsamında verdiği seminer çerçevesinde teknolojik gelişmelere ve buna bağlı olarak değişen dünya düzenini irdeleyen Murat Yetkin, “Artık petrol çağının da sonuna gelindiğinin işaretleri var. Petrol devri petrol bitene kadar beklemeyecek. Petrol çağı bitiyor ve bitiş sancıları var. Her teknolojiye geçişte; insan gücünden, buhar makinesine geçişte rejimler değişti, yeni kavramlar çıktı, işçi sınıfı ortaya çıktı. Her büyük teknoloji değişiminde dünya büyük sarsıntılar yaşıyor. Bir sonraki adım da başladı, artık moleküler düzeyde, nano denilen düzeyde ortaya çıkan buluş ve gelişmelerle artık organikle inorganiğin birbiriyle içiçe geçtiği çağ başladı. Bilimin gelişmesi parabolik gidiyor, dolayısıyla siyasetin buna ayak uydurması giderek zorlaşıyor” dedi.

Yetkin: “İddiaların aksine son dönemde Kıbrıs’ın jeopolitik önemi azaldı”

Konuşmasında bölgede sıvılaştırılmış doğal gaz rezervleri bulunmasının Kıbrıs’ın jeopolitik önemine etkilerine de değinen Murat Yetkin “Bu bölgede gerçekten barış adası olan tek yer Kıbrıs. Kendinizi bir kriz ortasında diye zannetmeyin neredeyse yarım asırdır kimsenin burnunun kanamadığı tek yerdir. Bütün coğrafyada, Avrupa ülkeleri dâhil kimsenin burnunun kanamadığı tek yerdir. Kıbrıs’ın jeopolitik önemi eskisi gibi değil, azaldı. Süveyş kanalının inşasıyla artmıştı, petrol çağının bitimi ile buranın önemi bir süre sonra eskisi gibi olmayacak. Güneyde bulunan gaz yataklarından tek başına bir şey olmayacağı anlaşıldı. Bulunan toplam rezerv Türkiye’nin 8 aylık tüketimi çıktı. Mısır’ın ekonomik sahasında ve İsrail’de bulundu rezervler. Geçen hafta Anastasiadis, Çipras ve Sisi ortaklaşa hayata geçirmek için toplantı yaptılar. Mısır’la birleştiğinde bir terminal kurulur mu ve sevkiyat yapılır mı bilinmez” dedi.

Seminerin sonunda Murat Yetkin'e Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.