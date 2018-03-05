Diğer
Kategoriler

Murat Yıldırım, Özbek filminde rol alacak

Oyuncu Murat Yıldırım, Özbek yönetmen Muhlisa Azizova'nın “Scorpion” adlı psikolojik gerilim filminde rol alacak.

Murat Yıldırım, Özbek filminde rol alacak

05 Mart 2018 20:44

Sinema ve dizi oyuncusu Murat Yıldırım, genç Özbek yönetmen Muhlisa Azizova'nın “Scorpion” adlı psikolojik gerilim filminde rol alacak. İki kardeşin hayat hikâyesini anlatan filmin çekimleri Özbekistan, Rusya ve Fas'ta yapılacak. Murat Yıldırım’ın oynayacağı sahneler ise Özbekistan’daki Buhara kentinde çekilecek. Oyuncuya Özbekistan'daki çekimlerde güzel eşi İmane Elbani eşlik edecek. 

Taşkent Sanat ve Kültür Enstitüsü ikinci sınıf öğrencisi olan Muhlisa Azizova, çektiği tek kısa metraj filmi “Barış Sahili” ile Cannes Film Festivali'ne katılmayı başararak, umut vaat eden yönetmen unvanını almıştı.  

Dilmurod Cumabayev

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç