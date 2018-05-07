Murat Yıldırım’ın anne acısı

E.Y. Malatyaspor'unbaşarılı futbolcusu Murat Yıldırım'ın bir süredir Hollanda'da kanser tedavisi gören annesi Nermin Yıldırım bugün hayatını kaybetti. Annesinin durumunun kötüye gitmesi üzerine acilen Hollanda’ya giden tecrübeli oyuncu, burada kötü haberi aldı.

Takımının Göztepe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacağı açıklanan Murat Yıldırım’ın annesinin defin işlemleri için Hollanda’dan memleketi Çorum’a geçeceği ifade edildi.

E.Y. Malatyaspor Kulübü de Murat Yıldırım için kulübün resmi sitesinden bir baş sağlığı mesajı yayımladı.

Mehmet Türel