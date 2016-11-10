Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği 16. MÜSİAD EXPO kapılarını açtı. Katılımcı iş adamları ile yatırımcıları bir araya getirerek, ticari iş birliği ve küresel ortaklıklar için yeni fırsatlar sunan MÜSİAD Expo, büyük ticaret kapasitesi ve gönül birliği organizasyonuyla, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika ülkelerinden Türkî Cumhuriyetlere kadar yabancı iş adamı, yerli ve yabancı katılımcı firmalarla her iki senede bir İstanbul’da yapılıyor.

70 yıllık bir geçmişi bulunan ve Türkiye’de yakinen tanınan birçok markanın üretimini gerçekleştiren Sultanlar Şirketler Grubu da bu yıl 700’e yakın firmanın bulunduğu MÜSİAD’a katılım sağladı. MÜSİAD ile özellikle İslam coğrafyasında bulunan birçok iş adamları ile iyi bağlantıların geliştiğini vurgulayan Sultanlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldız bu yüzden de MÜSİAD’ı Türkiye’deki iş adamları dernekleri arasında en iyi organize olmuş yapı olarak nitelendirdi. Mücahit Yıldız aynı zamanda, “Organize edilen bu fuar aslında her yıl hem üretici firmalar açısından hem de ziyaretçiler açısından üstüne bir şeyler katarak ilerliyor. Bu yıl ilk gün bile çok iyi bir başlangıç yaptık. Gerek Türkiye içerisinden ama özellikle yurtdışından çok ciddi bir katılım söz konusu” şeklinde konuştu.

“ÜRETİCİ VE SATIŞ FİRMALARI BİR ARAYA GELİYOR”

Mücahit Yıldız ürünler için tanıtımların çok önemli olduğunu da söyleyerek, “Ne kadar elinizde ürün olursa olsun bu ürünlerin eğer tanıtımlarını yapmazsanız herhangi bir kıymeti kalmaz. Bu tür fuarlar üretici firmaların kendilerini ön plana çıkarttıkları ve tanıttıkları ciddi bir yapı. Bu manada MÜSİAD kurmuş olduğu bu fuarla birlikte birçok üretici ve satış noktalarını bir araya getirme imkanına sahip oluyor. Bizler de temizlik, kozmetik ve gıda gruplarından 650’ye yakın ürünümüz ile fuarda ziyaretçilerimiz ile buluşuyoruz. Hepimizin aslında yakinen bildiği birçok markanın üretici olmakla birlikte 55 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyoruz. O yüzden bu tarz yapılar bizim için çok önemli” diye konuştu.