Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » "MÜSİAD ile üretici firmalar kendini tanıtabiliyor”

"MÜSİAD ile üretici firmalar kendini tanıtabiliyor”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği 16. MÜSİAD EXPO kapılarını açtı. 700 şirketin katılım sağladığı fuarda Sultanlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Yıldız MÜSİAD’ın özellikle üretici firmaların kendilerini tanıtmaları için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

&quot;MÜSİAD ile üretici firmalar kendini tanıtabiliyor”

10 Kasım 2016 15:56
“MÜSİAD ile üretici firmalar kendini tanıtabiliyor” - Tıkla İzle

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği 16. MÜSİAD EXPO kapılarını açtı. Katılımcı iş adamları ile yatırımcıları bir araya getirerek, ticari iş birliği ve küresel ortaklıklar için yeni fırsatlar sunan MÜSİAD Expo, büyük ticaret kapasitesi ve gönül birliği organizasyonuyla, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika ülkelerinden Türkî Cumhuriyetlere kadar yabancı iş adamı, yerli ve yabancı katılımcı firmalarla her iki senede bir İstanbul’da yapılıyor.

70 yıllık bir geçmişi bulunan ve Türkiye’de yakinen tanınan birçok markanın üretimini gerçekleştiren Sultanlar Şirketler Grubu da bu yıl 700’e yakın firmanın bulunduğu MÜSİAD’a katılım sağladı. MÜSİAD ile özellikle İslam coğrafyasında bulunan birçok iş adamları ile iyi bağlantıların geliştiğini vurgulayan Sultanlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldız bu yüzden de MÜSİAD’ı Türkiye’deki iş adamları dernekleri arasında en iyi organize olmuş yapı olarak nitelendirdi. Mücahit Yıldız aynı zamanda, “Organize edilen bu fuar aslında her yıl hem üretici firmalar açısından hem de ziyaretçiler açısından üstüne bir şeyler katarak ilerliyor. Bu yıl ilk gün bile çok iyi bir başlangıç yaptık. Gerek Türkiye içerisinden ama özellikle yurtdışından çok ciddi bir katılım söz konusu” şeklinde konuştu.

“ÜRETİCİ VE SATIŞ FİRMALARI BİR ARAYA GELİYOR”

Mücahit Yıldız ürünler için tanıtımların çok önemli olduğunu da söyleyerek, “Ne kadar elinizde ürün olursa olsun bu ürünlerin eğer tanıtımlarını yapmazsanız herhangi bir kıymeti kalmaz. Bu tür fuarlar üretici firmaların kendilerini ön plana çıkarttıkları ve tanıttıkları ciddi bir yapı. Bu manada MÜSİAD kurmuş olduğu bu fuarla birlikte birçok üretici ve satış noktalarını bir araya getirme imkanına sahip oluyor. Bizler de temizlik, kozmetik ve gıda gruplarından 650’ye yakın ürünümüz ile fuarda ziyaretçilerimiz ile buluşuyoruz. Hepimizin aslında yakinen bildiği birçok markanın üretici olmakla birlikte 55 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyoruz. O yüzden bu tarz yapılar bizim için çok önemli” diye konuştu.

Etiketler: ekonomi, ihracat, iş adamaları, MÜSİAD, pazarlama, sultanlar grup, sultanlar şirket grubu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!