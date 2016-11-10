Katılımcı iş adamları ile yatırımcıları bir araya getirerek, ticari iş birliği ve küresel ortaklıklar için yeni fırsatlar sunan MÜSİAD Expo, büyük ticaret kapasitesi ve organizasyonuyla, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika ülkelerinden Türkî Cumhuriyetlere kadar yabancı iş adamı, yerli ve yabancı katılımcı firmalarla her iki senede bir İstanbul’da yapılıyor.

CNR Expo Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ve bu yıl 16. Düzenlenen MÜSİAD Expo yerli, yabancı toplamda 700 şirketi bir araya getirdi. Son 3 senedir yaptığı yatırımlar, yenilikler, değişimlerle dikkat çeken markalar arasında ilk sıralarda yer alan ve dünyadaki tüm gelişmeleri, pazarlama trendlerini takip ederek, hem üretiminde hem de pazarlamasında yükselen bir çizgiyle ilerlemeye devam eden ÇAYKUR da katılımcılar arasında yerini aldı.

Küresel bir marka olma yolunda ilerlerken, geleneksel değerlerinden vazgeçmeyen ÇAYKUR, MÜSİAD Expo Fuarı'ndaki standına gelen misafirlerine çay ikram etti. Dağıtıma ilgi gösteren konuklar ise standın önünde uzun bir kuyruk oluşturdu.

ÇAYKUR kalitesini ve satışını geliştirmek, iyileştirmek, iç ve dış pazar kuru çay taleplerini karşılamak için olanaklarını en iyi şekilde kullanıyor. Üretimin ve satışın her anında verimliliği artırmayı hedefleyerek ülkenin sermaye birikimine de yardım ediyor. Yeni ziraat ve yatırım kaynakları yaratırken, aslında aynı anda geleceğe de yatırım yapıyor.

Son dönemde atılımlarıyla dikkat çeken ÇAYKUR standı ile MÜSİAD Expo Fuarı'nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

