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Muslera ile kıyaslanan Boffin konuştu

TFF 1. Lig'in ilk 5 haftasında 3 penaltı kurtarışı yapmasının yanında 70 metreden attığı golle isminden sıkça bahsettiren Eskişehirspor'un file bekçisi Ruud Boffin, Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile kıyaslanmasına yorum yaptı. Boffin'in ardından Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan da, gol hakkında konuştu.

Muslera ile kıyaslanan Boffin konuştu

27 Eylül 2016 17:48

Eskişehirspor'a ilk geldiği zamanlarda eleştiri oklarının çevrildiği Boffin, şimdilerde takımını sırtlıyor. 29 yaşındaki oyuncu, ilk 5 haftada 3 penaltı kurtararak takımını adeta ipten aldı. Penaltı kurtarışlarının üstüne geçen hafta bir de 70 metreden gol atan Boffin, Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera ile kıyaslanmaya başladı. Bugün Muslera ile kıyaslanmasına yorum yapan Boffin, golün hikayesini de paylaştı. Devrede kaleci Kayacan ile konuştuklarını anlatan Boffin, "Maçın ilk yarısı bitince soyunma odasında kalecimiz Kayacan ile konuştum. Kayacan'a 'Şu an 1-0 öndeyiz, bunu devam ettirmemiz lazım. İkinci yarı rüzgar da bizim lehimize olacak.' Hatta bu rüzgarı arkama alınca gol bile atabilirim diye düşündüm. Öyle de oldu. İkinci yarı başladı. Bir serbest vuruş kazandık. Kalecinin öne çıktığını gördüm. Zaten kaleci önündeki oyuncuları organize etmekle uğraşıyordu. Yani kalecide dikkat dağınıklığı vardı. Ben de bundan yararlandım. Direkt kaleye şutu attım ve gol oldu" dedi.

"O an sevinme zamanı değildi"
Penaltı kurtarmanın hisle alakalı olduğunu açıklayan Ruud Boffin, gol sonrası takım arkadaşlarını odaklamak için iteklediğini belirtti. Boffin, "Penaltı kurtarmanın özel bir sırrı yok. Türkiye'deki tüm kalecilere sorabilirsiniz. Bunu içinizde hissedersiniz. Yani hissi ve içten gelen bir olay. Geçen hafta attığım gibi bir gol kariyerim boyunca hiç atmadım. Bu ilk oldu. Golden sonra takım arkadaşlarımı ittirmedim. Tabii ki golü attığımdan dolayı sevinçliydim. Ama biz 2-2 yaptık. Bu sevinilecek bişey değildi. Ben takımın 3-2 yapmasını bekliyordum o yüzden onları motive etmeye çalıştım. 2-2 ile bir üzüntüydü. O an sevinme zamanı değildi, odaklanma zamanıydı" şeklinde konuştu.

"Muslera inanılmaz ve harika bir kaleci"
Kendisinin her zaman Muslera ile kıyaslandığını ifade eden Boffin, Galatasaray'ın file bekçisinin harika bir kaleci olduğunu dile getirdi. Kalecilerin kıyaslanmasının hoş olmadığını açıklayan Boffin, "Bunu her zaman yapıyorlar. Beni her zaman Muslera ile kıyaslıyorlar. Muslera inanılmaz ve harika bir kaleci. Ama şu anda Muslera Süper Lig'de Galatasaray'ın kalecisi, ben Eskişehirspor'da TFF 1. Lig'de kaleciyim. Yani bu kıyaslamaya kesinlikle gitmiyorum. Ben hiçbir zaman kalecilerinin birbiriyle kıyaslanması taraftarı değilim" ifadelerine yer verdi.

"Penaltıları kurtaran bir kalecimiz vardı, bir de gol atan kalecimiz oldu"
Öğrencisinin 70 metreden attığı golü değerlendiren Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan ise, takımda herkesin her an bişey yapabileceğinin altını çizerek, şu şekilde konuştu;
"Orada topa vururken Boffin'e en yakın bendim. Kalecinin önde olduğunu gördü ve bilerek vurdu. Çünkü o dakikalarda biraz daha ceza sahası üzerine yüksek toplar istedim. Ama o topun bir şiddeti ve kalitesi vardır. Boffin kalecinin önde olduğunu görünce topa biraz daha sert vurdu. Çok iyi bir zamanlama ile gol buldu. Penaltıları kurtaran bir kalecimiz vardı, bir de gol atan kalecimiz oldu

 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Selim Kuşcu 

Etiketler: Boffin, eskişehirspor, Muslera


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