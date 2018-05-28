'Müslümanlar Türkiye'nin gösterdiği hassasiyeti gösteremediler'



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Esenyurt'ta düzenlenen Hz. İmam Hasan'ın doğum günü programına katıldı. Esenyurt Hz. İmam Hasan Camisinde düzenlenen programa Bakan Arslan'ın yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe,AK Parti İstanbul Milletvekili adayları Tülay Kaynarca Şamil Ayrım, Türkiye Caferiler Lideri Selahattin Özgündüz ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

"Kudüs meselesinde Türkiye dışında Müslümanlar Türkiye'nin gösterdiği hassasiyeti göstermediler"

Hazreti İmam Hasan'ın doğum günü programı çerçevesinde konuşma yapan Bakan Ahmet Arslan, “Hayatı boyunca Müslümanların iç barışına yönelik çalışmalar yapmış, ve bu uğurda canını vermişlerdi. Emeviler tarafından saptırılmak istenen İslam dinini gösterdiği eşsiz fedakarlıklarla ve canını vererek korumuş böylece tüm Müslümanların ve özgür insanların gönüllerine taht kurmuş büyük bir hidayet önderidir. KıymetliKudüs. Müslüman aleminin baş tacı Kudüs. Üzerinde oyunlar oynanan Kudüs. Biliyorsunuz Amerika İsrail’deki Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı. Filistinli kardeşlerimiz bu karara tepki gösterirken bu uğurda bir çok şehit verdiler. Bir çok yaralı var. Filistin halkı ne yazık ki bu zulümle karşı karşıya kalırken Türkiye dışındaki Müslümanlar bu konuda Türkiye’nin gösterdiği hassasiyeti gösteremediler. Bu olay Türkiye’nin İslam Teşkilatı dönem başkanlığında oldu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iki kere çok önemli toplantılar ve bunun sonucunda çok önemli kararlar alındı” dedi.

"Kendini bilmez milletler tarafından Müslümanlar hem hor görülür, hem küçümsenir”

Müslümanları küçümseyenlere yönelik konuşan Bakan Arslan, “Bazı ülkeleri tenzih ederek söylerim ki Müslümanlar, kendini bilmez milletler tarafından da hem hor görülür, hem küçümsenir. Halbuki çok tarih bildikleri söylenenlere özellikle seslenmek istiyorum. Bugün övündüğünüz keşiflerinizin kaynağında Müslümanların olduğunu, Müslümanların bilgi birikiminin olduğunu unutmamanız gerekir” diye konuştu.

“Bizler sizleri önemsiyoruz”

Program kapsamında konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ise, “Şu huzurlu ortamda bu yemeği yememize, orucumuzu açmamıza sebep olan sınır boyundaki Mehmetçiğe buradan Allah’ın selamını, selamın en büyüğünü gönderiyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah onların ayaklarını taşa değdirmesin. Onlar varsa biz varız. Bizler sizleri önemsiyoruz. Sizler derken de sizleri ayrı düşündüğümüzden değil. Sizleri daha önemli gördüğümüz için. Çünkü bir farkımız yok. Ben farka inanan birisi değilim” diye sözlerini tamamladı.