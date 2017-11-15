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Muş'ta bataklığa saplanan sürü mahsur kaldı

Muş'un Korkut ilçesinde köylülere ait 120 büyükbaş hayvan, sazlıkta çamura saplanarak mahsur kaldı. Köylülerin kurtarmak için seferber olduğu hayvanlardan 2'si telef oldu.

Muşta bataklığa saplanan sürü mahsur kaldı

15 Kasım 2017 05:17


Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde meradan getirtilen 120 büyükbaş hayvan, köyün alt kısmında yer alan sazlıktan geçirilmek istenirken çamura saplandı. Sazlıkta mahsur kalan hayvanları kurtaramayacağını anlayan çobanın haber vermesiyle bölgeye gelen köylüler adeta seferber oldu. Ellerine aldıkları halatlarla hayvanlardan 60'ını kurtaran köylüler, ayrıca jandarmayı da arayarak yardım istedi.

Hayvanların donmaması için ateş yakıldı, hayvanların üzerine battaniye serildi

Çamurda mahsur kalan hayvanların donmaması için bir yandan ateş yakan köylüler, diğer yandan da hayvanların üzerine battaniye, çadır serdiler. Bataklıktaki hayvanı için komşularından yardım alan Mehmet Baki Güler isimli vatandaş, "Köyün çobanı hayvanlarımızı sazlığa getirdi. Şu anda gördüğünüz gibi hayvanlarımız bataklığa saplanmış. AFAD, jandarma, korucular ve köylüler hep birlikte seferber olduk, hayvanları kurtarmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 60-70 tane hayvanı çıkartabildik, 40-50 dolayında hayvan da bataklıkta mahsur kalmış durumda. Hayvanlarımızı kurtarmak için saman veriyoruz, ot veriyoruz, ayrıca hayvanların ısınması için de ateş yakıyoruz. 3 saatten fazladır hayvanlarımız bu suda hareketsiz bir şekilde duruyor. Ulaştığımız hayvanların yanında hemen ateş yakıyoruz, diğer taraftan da saman veriyoruz" dedi.

40 bin liraya aldığı hayvanlar mahsur kaldı

3 ay önce 40 bin lira vererek aldığı 4 adet simental ırkı büyükbaş hayvanının mahsur kaldığını dile getiren Ersin Gök ise, "3 ay önce 40 bin lira vererek 4 adet inek aldım. Hayvanlarım şu anda telef olmak üzere. Bataklığa saplanmış, komşularım yardıma geldi ama çıkartamıyoruz. Hayvan ağır olduğu için kımıldatamıyoruz. Biz de sabaha kadar zarar görmemesi için üzerini sardık. Sabahleyin çıkartmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kurtlar 2 hayvanı telef etti

Kurtların sazlığın etrafında dolandığını dile getiren Ethem Tanyeli de, "Bulunduğumuz yerde hayvanlar telef olmuş durumda. Bataklıkta kalan bir manda ile buzağıya yetişene kadar kurtlar parçalamıştı. Çamura saplanan hayvanları alıp götüremiyoruz. Bazılarını urganla çekiyoruz, bazılarının üzerine çadır, battaniye çekiyoruz. Sabaha kadar hayvanların başında bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Nejdet Armağan

Etiketler: bataklık, çamura saplandı, hayvanlar düştü

 

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