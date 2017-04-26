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Muş’ta terör operasyonu: 13 gözaltı

Muş’ta emniyet ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda aralarında HDP Hasköy İlçe Başkanının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Muşta terör operasyonu: 13 gözaltı

26 Nisan 2017 20:03

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda; 21 Mart 2017 günü ilimizde düzenlenen Nevruz etkinliğinde ve 10 Nisan 2017 günü ilimizde HDP tarafından düzenlenen seçim etkinliğinde PKK/KCK Terör Örgütü lehine yasadışı slogan atan, aralarında HDP Hasköy İlçe Başkanının da bulunduğu toplam 13 şahıs yapılan çalışmalar sonucunda yakalanmış ve haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.

Uğur Ulu
 

Etiketler: Muş, pkk, terör


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