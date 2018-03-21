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Muş’ta terör operasyonu: 33 gözaltı

Muş'un Malazgirt, Bulanık ve Varto ilçelerinde meydana gelen Kobani olaylarına katıldığı tespit edilen ve PKK/KCK terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunan 33 şahıs gözaltına alındı.

Muşta terör operasyonu: 33 gözaltı

21 Mart 2018 09:56

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 6-7 Ekim 2014 tarihinde Malazgirt, Bulanık ve Varto ilçelerinde meydana gelen Kobani olaylarında kamu kurum ve kuruluşlarına, bankalara, güvenlik güçlerinin araçlarına düzenlenen molotofkokteylli, taşlı, sopalı eylemlere katılan, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı örgüt mensuplarının cenazelerine katılan, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası ve Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlar yapan şahıslara yönelik 19-20 Mart 2018 günü il ve ilçelerde başlatılan operasyon sonucunda toplam 33 şahsın yakalandığı kaydedildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi.  

Uğur Ulu

Etiketler: Muş, terör operasyonu

 

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